«Позволь себе мечтать»: Определен девиз «Евровидения-2019»
30 октября 2018 - 14:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Девизом 64-го конкурса песни «Евровидение», который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, Израиль, станет «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream).
«Этот слоган олицетворяет суть конкурса — одновременно многообразие и общность»,— говорится на сайте «Евровидения»
Предыдущий конкурс проходил в Лиссабоне, Португалия. Израиль одержал на нем победу в четвертый раз в истории конкурса. Армения не прошла в финал «Евровидения-2018».
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