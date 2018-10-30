«Позволь себе мечтать»: Определен девиз «Евровидения-2019»

PanARMENIAN.Net - Девизом 64-го конкурса песни «Евровидение», который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве, Израиль, станет «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream).

«Этот слоган олицетворяет суть конкурса — одновременно многообразие и общность»,— говорится на сайте «Евровидения»

Предыдущий конкурс проходил в Лиссабоне, Португалия. Израиль одержал на нем победу в четвертый раз в истории конкурса. Армения не прошла в финал «Евровидения-2018».