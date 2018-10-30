Володин: Пленарное заседание ПА ОДКБ может пройти в Ереване осенью 2019 года

PanARMENIAN.Net - Пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2019 года может пройти в Ереване. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Есть возможность провести осеннее заседание в Ереване, если армянская сторона выступит с таким предложением», - сказал он, пишет РИА ФАН.

Ранее заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ было решено перенести из Еревана в Москву в связи с ожидаемыми внеочередными парламентскими выборами в Армении.