Володин: Пленарное заседание ПА ОДКБ может пройти в Ереване осенью 2019 года
30 октября 2018 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2019 года может пройти в Ереване. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«Есть возможность провести осеннее заседание в Ереване, если армянская сторона выступит с таким предложением», - сказал он, пишет РИА ФАН.
Ранее заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ было решено перенести из Еревана в Москву в связи с ожидаемыми внеочередными парламентскими выборами в Армении.
Самое значимое
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
Partner news
Последние новости
Две женщины впервые выносили один и тот же плод В случае реципрокного ЭКО (reciprocal IVF) у одной женщины берут яйцеклетку, искусственно оплодотворяют ее «в пробирке», инкубируют, а затем переносят в полость матки другой женщины
Адель вновь возглавила рейтинг самых богатых британских звезд в возрасте до 30 лет Адель уже третий год подряд возглавляет рейтинг самых богатых знаменитостей Британии в возрасте 30 лет и младше
Около 75% территории Венеции затопило Вода в городе поднялась на полтора метра
Трамп хочет отменить гражданство по праву рождения Он отметил, что для того, чтобы отменить эту возможность, ему не нужно вносить поправку в конституцию — понадобится только президентский указ