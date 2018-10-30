В России армянка спасла 10 детей во время наводнения
30 октября 2018 - 15:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Завхоз детского сада «Ивушка» в российском селе Цыпка Людмила Багдасарян спасла 10 детей во время наводнения вТуапсинском районе.
Дети только пообедали, когда обрушился жуткий ливень. Детский сад находится недалеко от реки, вода в которой быстро прибывала.
Как рассказала Людмила, медлить было нельзя, стихия непредсказуема, и в детсаду приняли решение отвезти детей в более безопасное место – в сельскую школу, пишет Tuapseregion.ru.
Завхоз усадила всех оставшихся в разных группах детей (самому младшему – два годика) в свой автомобиль и сквозь стену дождя, по бурлящим потокам благополучно добралась до цели, где и ждала родителей.
Сейчас в «Ивушке» наводят порядок после подтопления – расчищают двор от грязи и мусора. Вместе с сотрудниками работают волонтеры из Крымска, Кореновска и Каневской.
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