В России армянка спасла 10 детей во время наводнения

PanARMENIAN.Net - Завхоз детского сада «Ивушка» в российском селе Цыпка Людмила Багдасарян спасла 10 детей во время наводнения вТуапсинском районе.

Дети только пообедали, когда обрушился жуткий ливень. Детский сад находится недалеко от реки, вода в которой быстро прибывала.

Как рассказала Людмила, медлить было нельзя, стихия непредсказуема, и в детсаду приняли решение отвезти детей в более безопасное место – в сельскую школу, пишет Tuapseregion.ru.

Завхоз усадила всех оставшихся в разных группах детей (самому младшему – два годика) в свой автомобиль и сквозь стену дождя, по бурлящим потокам благополучно добралась до цели, где и ждала родителей.

Сейчас в «Ивушке» наводят порядок после подтопления – расчищают двор от грязи и мусора. Вместе с сотрудниками работают волонтеры из Крымска, Кореновска и Каневской.