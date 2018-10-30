Клинтон может вновь баллотироваться в президенты США в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон допустила, что будет вновь баллотироваться на пост президента страны в 2020 году.

Отвечая на вопросы журнала Recode, Клинтон сначала сказала, что не хочет участвовать в следующей президентской гонке. Однако журналист заметила, что политик сделала паузу, отвечая на этот вопрос, пишет «Ъ».

Тогда Хиллари Клинтон сказала: «Хорошо, я хотела бы быть президентом. Я думаю, нам предстоит очень много работы, когда, надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет находиться демократ».

В интервью Fox News, комментируя слова Клинтон, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы «сразиться» с ней еще раз. «Мне она нравится. Мне нравятся все они (кандидаты от Демократической партии — ред.). Я не вижу никого, с кем бы я не хотел сразиться».

Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон, на выборах в ноябре 2016 года, набрав 304 голоса выборщиков от штатов против 227 у оппонента. При этом кандидат от демократов получила почти на 3 млн голосов избирателей больше.