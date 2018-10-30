Лукашенко: В лице Белоруссии демократическая Армения всегда будет иметь надежного друга

PanARMENIAN.Net - В лице Белоруссии демократическая Армения всегда будет иметь хорошего и надежного друга. Об этом 30 октября на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Несмотря на разного рода рассуждения в демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей. Мы с вами работаем и в едином экономическом пространстве – нашем Евразийском союзе. В военно-политическом союзе ОДКБ. И как бы там ни говорили, ни писали, мы свято исполняем наши договоренности. Все, что положено в рамки этих организаций», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия в эти дни принимает крупный международный форум - встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. «Вопрос очень важный и серьезный. И ваш приезд в Минск, участие в заседаниях этой группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема. Это - животрепещущая проблема для армянского народа», – сказал Лукашенко.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, президент Белоруссии назвал его основой двусторонних отношений с Арменией. «Товарооборот растет. Мы преодолели спад. В прошлом году более 30% прирост. Это где-то $45 млн, - констатировал он. - Если сравнивать с тем, что вообще ничего не было несколько лет назад, то это результат. Но если говорить о нашем потенциале, то, конечно, это не товарооборот».

«Мы сегодня запросто могли бы иметь $150 млн товарооборот, и это значительно бы подняло наши отношения на более высокий уровень. Вы знаете наши возможности, мы знаем ваши. Поэтому любые предложения, которые будут выдвинуты Арменией, мы рассмотрим в короткие сроки и примем соответствующее решение», – заверил белорусский лидер.

По словам Лукашенко,Армения сейчас переживает очередные сложные демократические перемены: «Никуда от этого не деться. И, конечно, получить информацию из первых уст от своего друга и коллеги для меня очень важно».

«Мы хотим знать, что происходит в дружественной нам Армении. Я вам за это очень благодарен. Вы даже интервью дали нашим журналистам. Очень широко оно разошлось в Беларуси и не только. Мы поняли, что происходит в Армении. И это очень важно для нашего народа. Поэтому мы в вашем лице видим того человека, который объективен и готов поддерживать с Беларусью отношения. Мы ответим взаимностью», – белорусский лидер.

Саркисян в свою очередь в числе интересных направлений для развития двустороннего сотрудничества назвал сферу новых технологий, включая науку, IT, электронные технологии. Еще одно перспективное направление – это пищевая промышленность, где стороны могут не только взаимодействовать между собой, но выходить с произведенной продукцией на рынки других стран.

Возглавляемая президентом Армении Арменом Саркисяном делегация отправилась 29 октября с рабочим визитом в Республику Беларусь – для участия во встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference) в Минске. В состав делегации вошли секретарь Совета безопасности Армен Григорян и другие должностные лица.

Во встрече в Минске примут участие главы правительств стран региона и другие высокопоставленные должностные лица, а также представители руководства таких международных организаций, как ОБСЕ, НАТО и ЕС.