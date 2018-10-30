Трамп хочет отменить гражданство по праву рождения
30 октября 2018 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп намерен издать указ, который исключит возможность автоматического получения гражданства детьми, родившимися в США. Об этом он рассказал в интервью американскому интернет-изданию Axios.
«Как нелепо: мы единственная страна в мире, в которой человек приезжает, рожает ребенка и этот ребенок фактически становится гражданином Соединенных Штатов. Это нелепо, и это должно закончиться», — подчеркнул Трамп, пишут «Ведомости».
Он отметил, что для того, чтобы отменить эту возможность, ему не нужно вносить поправку в конституцию — понадобится только президентский указ. На вопрос, обсуждал ли он это с советниками, Трамп ответил утвердительно. «Он (указ) в процессе разработки. Мы его примем», — заключил американский президент.
Согласно 14-й поправке в конституцию США, все лица, «родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». Bloomberg отмечает неточность высказывания Трампа о том, что США — единственная страна, где есть норма предоставления гражданства по праву рождения. В Европе такой нормы нет, но она действует в Канаде, Мексике, Бразилии и Аргентине.
Трамп высказывался против автоматического предоставления гражданства новорожденным-иностранцам еще в период предвыборной кампании. Тогда он написал в Twitter, что 7,5%, или 300 000, из ежегодно рождаемых детей в США — это дети нелегальных мигрантов, и назвал это «безумием». «Это должно закончиться. Недопустимо и неправильно!» — подчеркнул он.
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