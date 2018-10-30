Адель вновь возглавила рейтинг самых богатых британских звезд в возрасте до 30 лет
30 октября 2018 - 17:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Певица Адель в очередной раз возглавила рейтинг самых богатых британских знаменитостей в возрасте 30 лет и младше. Ее состояние оценивается в 188,47 млн долларов.
Адель уже третий год подряд возглавляет рейтинг самых богатых знаменитостей Британии в возрасте 30 лет и младше. На втором месте - музыкант и актер Эд Ширан со 120 млн долларов. На третьем - киноактер Дэниэл Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере. Его состояние составители рейтинга оценили в 111 млн долларов, пишет BBC.
Также в список попали члены англо-ирландского бой-бэнда One Direction, актриса Эмма Уотсон и актер Джон Бойега.Гарри Стайлс с 74 млн долларов оказался самым богатым среди музыкантов One Direction: состояние Найла Хорана оценивается в 58,8 млн долларов, Луи Томлинсона - в 56,2 млн долларов, Лиама Пейна - в 54,9, а Зейна Малика - 47, 3 млн долларов.
Шестую строку рейтинга занимает британская группа Little Mix, состояние участниц которой оценивается в 61,3 млн долларов. В основном это доходы от концертов и рекламы.
Впервые в списке оказались сыгравшие в «Звездных войнах» актеры Джон Бойега и Дэйзи Ридли.
Также в тридцатку самых состоятельных попали: музыкант Сэм Смит с 33,2 млн долларов, певица и актриса Рита Ора (15,3 млн долларов), актриса Софи Тёрнер (6,76 млн долларов).
А в мире самая богатая знаменитость возрасте до 30 лет - американская модель Кайли Дженнер, которой в августе исполнился 21 год. Ее состояние оценивается в 879 млн долларов.
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