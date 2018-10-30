Две женщины впервые выносили один и тот же плод
30 октября 2018 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Две женщины — американки Эшли Коултер и Блисс Коултер — впервые в истории медицины выносили один и тот же плод с помощью метода, называемого реципрокным экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).
В случае реципрокного ЭКО (reciprocal IVF) у одной женщины берут яйцеклетку, искусственно оплодотворяют ее «в пробирке», инкубируют, а затем переносят в полость матки другой женщины. При модифицированном реципрокном ЭКО оплодотворенные яйцеклетки Блисс были помещены внутрь капсулы-икубатора INVOcell, которая, в свою очередь, была зафиксирована в шейке матки Блисс на пять дней, пока не образовался эмбрион, пишет Lenta.ru со ссылкой на The New York Post.
Зародыш затем был перенесен в матку Эшли и наблюдался в течение 10 дней, пока не прижился. Этот метод не требует больших затрат и стоит 15 тысяч долларов — в два раза меньше, чем традиционное ЭКО. Ребенок родился здоровым, и в настоящее время его возраст достигает пяти месяцев. По словам Эшли и Блисс, они надеются, что модифицированное ЭКО окажется полезным для других однополых пар.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Президент НКР - сопредседателям МГ ОБСЕ: Арцах должен участвовать в переговорах по карабахскому конфликту Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном, а также последних тенденций
Лукашенко: В лице Белоруссии демократическая Армения всегда будет иметь надежного друга Что касается торгово-экономического сотрудничества, президент Белоруссии назвал его основой двусторонних отношений с Арменией
Клинтон может вновь баллотироваться в президенты США в 2020 году «Хорошо, я хотела бы быть президентом. Я думаю, нам предстоит очень много работы, когда, надеюсь, в январе 2021 года в Овальном кабинете будет находиться демократ»
В России армянка спасла 10 детей во время наводнения Дети только пообедали, когда обрушился жуткий ливень.