Президент НКР - сопредседателям МГ ОБСЕ: Арцах должен участвовать в переговорах по карабахскому конфликту

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 30 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и сопровождающих их должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном, а также последних тенденций.

Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.

Президент отметил необходимость внедрения механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня, назвав это одним из ключевых компонентов обеспечения стабильности и мира в регионе.