Президент НКР - сопредседателям МГ ОБСЕ: Арцах должен участвовать в переговорах по карабахскому конфликту
30 октября 2018 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 30 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США), личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика и сопровождающих их должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границе между Арцахом и Азербайджаном, а также последних тенденций.
Саакян в очередной раз подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, вновь подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта.
Президент отметил необходимость внедрения механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня, назвав это одним из ключевых компонентов обеспечения стабильности и мира в регионе.
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По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
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