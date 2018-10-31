В РФ уничтожили крупную партию гербер из Армении
31 октября 2018 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области уничтожило крупную партию цветов из Армении. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«29 октября 2018 года на территорию Омской области из Республики Армения авиатранспортном поступила партия срезов гербер в количестве 900 штук (происхождение Армения). В ходе проведения документарного контроля и досмотра специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области, обнаружен карантинный вредный организм - западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.), что подтверждается заключениями энтомологической экспертизы ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора».
В целях предотвращения распространения опасного карантинного вредителя на территории региона собственнику выдано предписание об уничтожении партии зараженных цветов. 30 октября в присутствии должностных лиц Управления Россельхознадзора по Омской области, цветы уничтожены путем сжигания»,- говорится в сообщении.
Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) - признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных культур защищенного грунта. Трипс распространен в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии. На территории Российской Федерации трипс обнаружен в начале 90-х годов в г. Санкт- Петербурге; в настоящее время он интенсивно распространяется по тепличным хозяйствам страны.
Западный цветочный трипс это вредитель, который повреждает очень многие культуры: хлопчатник, огурцы, лук, землянику, персики, розы, хризантемы, цикламены и др. Листья растений, плоды и цветы, пораженные трипсом, отмирают и опадают, что может привести не только к снижению урожая, но и к полной его гибели.
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