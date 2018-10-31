WWF: За 44 года человек уничтожил 60% животных на Земле
31 октября 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1970 по 2014 годы человек уничтожил 60% млекопитающих, птиц и рептилий. Об этом говорится в докладе Living Planet Index Всемирного фонда дикой природы (WWF). Быстрее всего популяции сокращаются в Южной и Центральной Америке, там численность животных снизилась на 89%.
Животные исчезают из-за того, что уровень потребления человечества глобально растет, развивается сельское хозяйство, природа не успевает восполнять уничтоженное и это разрушает пищевые цепочки, складывавшиеся на протяжении миллиардов лет, говорится в докладе, пишет «Дождь» со ссылкой на Guardian.
Отчет составили по результатам наблюдения за 16704 популяциями 4005 видов позвоночных. В его составлении участвовали 59 ученых со всего мира. Они предупредили, что сокращение численности диких животных угрожает выживанию самого человека.
Предотвратить катастрофу, по мнению экологов, могут усилия по сохранению редких видов животных — успех таких проектов доказал рост численности гигантских панд, горных горилл и дельфинов Меконга. Также они выступают за заключение международных соглашений о природоохранных мерах, подобных Парижскому климатическому соглашению.
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