Число активных пользователей Facebook в Европе сократилось

PanARMENIAN.Net - Число активных пользователей социальной сети Facebook в ее европейском сегменте сократилось за минувший квартал - с июля по сентябрь - с 376 до 375 миллионов.

Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.

Во втором квартале 2018 года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе, пишет Deutsche Welle.

В то же время в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти. По словам руководителя корпорации Марка Цукерберга, ежедневно во всем мире «свыше двух млрд человек пользуются по меньшей мере одним из ее ресурсов». При этом в ходе конференции с аналитиками, проведенной в телефонном формате, Цукерберг отметил, что 2019 год станет для Facebook Inc. периодом «существенных инвестиций».

Как следует из опубликованной 30 октября пресс-службой Facebook Inc. отчетности, общий объем выручки за указанный период по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году стал больше на 33 процента, или на 13,7 млрд долларов. Тем не менее, по данным информагентств, это - минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.

Прибыль увеличилась на девять процентов, достигнув почти 1,34 млрд долларов.

В начале октября Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook начала расследование в отношении компании после хакерской атаки. Эксперты DPC изучают, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных ЕС - в частности, обязанность принять соответствующие технические и организационные меры для обеспечения безопасности информации о частных лицах.