Дания отзовет своего посла из Ирана
31 октября 2018 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Дания решила отозвать своего посла из Ирана. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на министра иностранных дел Андерса Самуэльсена.
Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен в свою очередь заявил, что Копенгаген обратится к партнерам по Евросоюзу с предложением ввести санкции против Ирана.
Эти решения были приняты после того, как Служба безопасности и разведки Дании сообщила, что иранские спецслужбы готовили убийство на территории страны. Предполагается, что его целью был лидер датского отделения группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», пишет Meduza.
Подозреваемый в нападении — гражданин Норвегии иранского происхождения — был арестован 21 октября. Он отказался признать вину. Тегеран также официально отрицает обвинения в причастности к атаке.
В Иране группировку «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» считают террористической. Ее обвиняют в причастности к теракту на военном параде в Ахвазе 22 сентября, в результате которого погибли около 25 человек.
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