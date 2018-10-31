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Дания отзовет своего посла из Ирана

Дания отзовет своего посла из Ирана
31 октября 2018 - 12:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Дания решила отозвать своего посла из Ирана. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на министра иностранных дел Андерса Самуэльсена.

Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен в свою очередь заявил, что Копенгаген обратится к партнерам по Евросоюзу с предложением ввести санкции против Ирана.

Эти решения были приняты после того, как Служба безопасности и разведки Дании сообщила, что иранские спецслужбы готовили убийство на территории страны. Предполагается, что его целью был лидер датского отделения группировки «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», пишет Meduza.

Подозреваемый в нападении — гражданин Норвегии иранского происхождения — был арестован 21 октября. Он отказался признать вину. Тегеран также официально отрицает обвинения в причастности к атаке.

В Иране группировку «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза» считают террористической. Ее обвиняют в причастности к теракту на военном параде в Ахвазе 22 сентября, в результате которого погибли около 25 человек.

Ссылки по теме:
Meduza: Дания отзовет посла из Ирана. Датская разведка обвинила Тегеран в подготовке убийства на территории страны
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