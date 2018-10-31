Теракт в здании УФСБ Архангельска: 17-летний принес бомбу и подорвался

PanARMENIAN.Net - В Архангельске мужчина погиб от взрыва бомбы, которую он принес в здание местного УФСБ. Об этом сообщил 31 октября Национальный антитеррористический комитет.

«По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ», - говорится в сообщении НАК.

Место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, передает Deutsche Welle.

Личность подозреваемого установлена. Это 17-летний местный житель, официально его имя и фамилия не названы.

СК возбудил уголовное дело по двум статьям — о теракте (205 УК РФ) и незаконном хранении боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ). Расследованием дела будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить мотивы преступления, исследовать круг общения подозреваемого, взаимоотношения и обстановку в его семье.

За несколько минут до теракта в одном из чатов, где общаются местные анархисты, появилось предупреждение. В открытом чате «Речи бунтовщика» в телеграме в 8:48 пользователь «Валерьян Панов» написал, что берет на себя ответственность за будущий теракт. Он написал, что «причины для вас вполне ясны», отметив, что ФСБ «фабрикует дела и пытает людей».

Ранее губернатор Поморья Игорь Орлов сообщил, что в здании УФСБ на входе «сработало неустановленное взрывное устройство». «Трое находятся в больнице. Есть погибший, личность которого устанавливается. Преступление произошло внутри здания», - сказал Орлов.

«Приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется», - отметил губернатор.