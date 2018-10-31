Австрия выходит из миграционного пакта ООН вслед за США и Венгрией

PanARMENIAN.Net - Вслед за США и Венгрией, из миграционного пакта ООН выходит и Австрия.

«Правительство решило не подписывать это соглашение. Это необходимо для защиты национального суверенитета. Австрия намерена и впредь разрабатывать собственные законы по всем вопросам, касающимся миграции», - заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в Вене, пишет Deutsche Welle.

Австрия еще несколько недель тому назад выразила претензии к проекту миграционного пакта, поскольку, как пояснил тогда вице-канцлер Кристиан Штрахе от правопопулистской Австрийской партии свободы, некоторые пункты этого документа противоречат программе правительства.

Инициированный ООН первый «Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию» должен быть официально принят на конференции в Марокко в декабре 2018 года. Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

США вышли из переговоров еще в декабре 2017 года, поскольку некоторые положения данного пакта несовместимы с миграционной политикой президента Дональда Трампа. В июле 2018 года от участия в пакте отказалась Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан назвал миграционный пакт ООН «опасным для мира в Венгрии», поскольку этот документ, по его словам, поощряет к эмиграции миллионы людей. Свои сомнения в отношении миграционного пакта высказала также Польша.