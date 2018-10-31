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Новая концепция миграционной политики РФ от Путина: Русскоязычные проще получат гражданство

Новая концепция миграционной политики РФ от Путина: Русскоязычные проще получат гражданство
31 октября 2018 - 17:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин объявил об утверждении новой концепции миграционной политики России. Она должна привлечь в страну «миллионы людей», в первую очередь русских и русскоязычных. Им будет проще получить российское гражданство.

Путин заявил, что подписал новую концепцию государственной миграционной политики, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве.

«Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», - сказал Путин, пишет BBC.

Новая редакция концепции рассчитана на 2019-2025 годы, говорится в указе Путина. В опубликованном тексте концепции говорится, что основным источником «восполнения населения Российской Федерации» и обеспечения экономики трудовыми ресурсами должно оставаться «его естественное воспроизводство». Миграционная политика названа «вспомогательным средством для решения демографических проблем», а также связанных с ними проблем в экономике.

Благоприятный режим для переселения в Россию, согласно концепции, надо создавать для тех, кто способен «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества». Одновременно предлагается сохранять открытость страны для иностранных граждан, которые не связывают с ней свое будущее и не намерены полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих потребностей.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что концепция уточняет цель миграционной политики России. Приоритетом станет привлечение в Россию соотечественников, «способных за счет общности языка и культуры без проблем влиться в российское общество». Привлекать, по данным издания, планируется и иностранцев, которые не хотят становиться россиянами, но «готовы приносить пользу себе и российскому обществу».

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сказал газете, что целью становится «привлечение трудовых ресурсов».

Согласно концепции, должна быть значительно упрощена процедура получения российского гражданства, а также процедуры выдачи разрешений на проживание и работу в России.

До сих пор действовала другая концепция, утвержденная в 2012 году до 2025 года. Необходимость новой объяснили «изменившимися геополитическими реалиями».

Ссылки по теме:
BBC: В Россию хотят пригласить "миллионы людей". Путин утвердил концепцию
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