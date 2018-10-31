Армения улучшила свои позиции в докладе Doing Business

PanARMENIAN.Net - Группы Всемирного банка опубликовала 31 октября доклад Doing Business-2019 («Ведение бизнеса - 2019: подготовка к преобразованиям») говорится, согласно которому Армения улучшила свои позиции, заняв в рейтинге 41 место, вместо 47-го в прошлом докладе.

Доклад охватывает период 2018 года до 1 мая.

Отмечается, что Армения показала хорошие результаты в области осуществления реформ -5 реформза отчетный период. Однако Армения впервые уступает в рейтинге Азербайджану, который с 65-го места по итогам 2017 года поднялся на 25-е.

Армения уступает также всем странам ЕАЭС, кроме Киргизии (70-е место). Так,Грузия, занявшая 6-е место в глобальном рейтинге исследования «Ведение бизнеса», имеет наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии, за которой следуют БЮР Македония (10-е место), Азербайджан (25-е место) и Казахстан (28-е место).

Наиболее низкий рейтинг имеют Таджикистан (126-е место) и Босния и Герцеговина (89-е место). Среди крупных экономик региона Россия занимает 31-е место, Турция - 43-е место, Украина - 71-е.

Рейтинг возглавили Новая Зеландия, Сингапур и Дания, на последнем месте находится Сомали.