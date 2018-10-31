В Таиланде могут легализовать марихуану до конца года

PanARMENIAN.Net - Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять к концу 2018 года предложенные поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей.

«Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря. Это будет новогодний подарок для всех тайцев», - отметил председатель комитета Чет Сиратхраанон, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post.

Предлагаемые группой из 44 членов ассамблеи поправки, которые должны изменить классификацию марихуаны и кратома, а также позволят использовать их в медицинских целях, до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности. По данным газеты, в недавнем официальном онлайн-опросе 16,288 тыс. человек, или 99% от общего числа респондентов (16,431 тыс.), одобрили предложение.

Попытки вычеркнуть марихуану из списка незаконных наркотиков осуществлялись в течение долгого времени, напомнил Сиратхраанон. По его словам, если предложенные поправки будут отклонены на этот раз, стране придется ждать, пока у нее не появится новое правительство, прежде чем какие-либо коррективы будут повторно представлены в парламент. Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц, добавил он.

Кратом - это еще одно лекарственное растение, которое должно быть легализовано, уверен бывший член национальной комиссии по борьбе с коррупцией Вичха Махакхун. Многие производители резины на юге страны пьют сок отварного кратома, чтобы повысить уровень своей энергии, поскольку начинают работу на каучуковых плантациях рано утром, пояснил он.