// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Таиланде могут легализовать марихуану до конца года

В Таиланде могут легализовать марихуану до конца года
31 октября 2018 - 18:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять к концу 2018 года предложенные поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей.

«Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря. Это будет новогодний подарок для всех тайцев», - отметил председатель комитета Чет Сиратхраанон, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post.

Предлагаемые группой из 44 членов ассамблеи поправки, которые должны изменить классификацию марихуаны и кратома, а также позволят использовать их в медицинских целях, до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности. По данным газеты, в недавнем официальном онлайн-опросе 16,288 тыс. человек, или 99% от общего числа респондентов (16,431 тыс.), одобрили предложение.

Попытки вычеркнуть марихуану из списка незаконных наркотиков осуществлялись в течение долгого времени, напомнил Сиратхраанон. По его словам, если предложенные поправки будут отклонены на этот раз, стране придется ждать, пока у нее не появится новое правительство, прежде чем какие-либо коррективы будут повторно представлены в парламент. Согласно исследованиям министерства здравоохранения Таиланда, экстракт марихуаны эффективен при лечении симптомов определенных физических состояний, включая периферическую невропатию, эпилепсию и ригидность мышц, добавил он.

Кратом - это еще одно лекарственное растение, которое должно быть легализовано, уверен бывший член национальной комиссии по борьбе с коррупцией Вичха Махакхун. Многие производители резины на юге страны пьют сок отварного кратома, чтобы повысить уровень своей энергии, поскольку начинают работу на каучуковых плантациях рано утром, пояснил он.

Ссылки по теме:
AFP. Thailand blazes ahead with push to legalise medical marijuana use
Tass.ru: СМИ: в Таиланде могут до конца года легализовать марихуану
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие
В США закрыли банковские счета компании азербайджанца Араза Агаларова
Трамп и Путин могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения улучшила свои позиции в докладе Doing Business Однако Армения впервые уступает в рейтинге Азербайджану, который с 65-го места по итогам 2017 года поднялся на 25-е.
Решение об установке памятника Алабяну в Москве утвердилось Финансирование работ будет осуществляться за счет средств Армении в размере 15 миллионов рублей
Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах
Дания отзовет своего посла из Ирана Премьер-министр Дании Ларс Расмуссен в свою очередь заявил, что Копенгаген обратится к партнерам по Евросоюзу с предложением ввести санкции против Ирана