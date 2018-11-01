Forbes: Майкл Джексон - 1-й в рейтинге «самых высокооплачиваемых» умерших знаменитостей
1 ноября 2018 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «самых высокооплачиваемых» умерших знаменитостей. Всего в списке 13 человек. Издание подсчитало, сколько дохода за год принесли их авторские права, продажа имущества, реклама и многое другое.
Шестой год подряд рейтинг возглавляет певец Майкл Джексон, умерший в 2009 году. Он «заработал» $400 млн, подсчитал Forbes. В основном это деньги от продажи его акций EMI Music Publishing, которой принадлежат права на песни Queen, Фрэнка Синатры, Канье Уэста и др. Многие корпорации также продолжают использовать образ Джексона в своих проектах. К примеру, телекомпания CBS второй год подряд снимает анимационный фильм с использованием его песен к Хеллоуину. Для сравнения: за год до смерти Джексон заработал $13 млн (2008 г.), подсчитывал Forbes, пишут «Ведомости».
На втором месте списка расположился еще один американский певец – Элвис Пресли, умерший в 1977 году. Forbes оценил его «доход» в $40 млн: это средства от продажи альбомов и билетов в особняк певца в пригороде Мемфиса.
На третьем и четвертом местах – американский гольфист Арнольд Палмер ($35 млн) и художник Чарльз Шульц ($34 млн).
Пятую строчку рейтинга занимает Боб Марли, умерший в 1981 году. Он «заработал» за год $23 млн, подсчитал Forbes. Это деньги от продажи продуктов с его именем - наушников, курительных принадлежностей, объясняет издание. Следом в рейтинге идет детский писатель Теодор Гейзель, взявший псевдоним Доктор Сьюз ($16 млн). В прошлом году было продано 4,8 млн его книг, пишет Forbes.
В этот рейтинг Forbes впервые вошел основатель журнала Playboy Хью Хефнер, который умер в 2017 г. Издание оценило его «доход» в $15 млн. В прошлом году наследники продали часть его имения, объясняет Forbes. Кроме того, впервые в рейтинг вошел рэпер XXXTentacion, умерший в 2018 г. ($11 млн). Он занимает 11-ю строчку в списке.
На восьмом месте — Мэрилин Монро, которая умерла в 1962 г. Forbes оценил ее «доход» в $14 млн, он состоит в основном из лицензионных сделок. Далее в рейтинге расположился музыкант Принс, умерший в 2016 г. ($13 млн). Его пластинки продолжают покупать: за последние 12 месяцев было продано 250 000 штук. Замыкает топ-10 еще один музыкант – Джон Леннон, чьи альбомы также продолжают продаваться. Forbes оценил «доход» одного из основателей The Beatles в $12 млн.
На 12-м месте рейтинга расположился боксер Мохаммед Али, который умер в 2016 г. Его наследники получили $8 млн благодаря рекламным контрактам, объясняет Forbes. Замыкает рейтинг американская фотомодель Бетти Пейдж ($7 млн).
В прошлогодний рейтинг Forbes «самых высокооплачиваемых» умерших знаменитостей входили физик Альберт Эйнштейн, музыкант Дэвид Боуи, актриса Элизабет Тейлор.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
В Британии легализовали использование марихуаны в медицинских целях Таким образом британские врачи с 1 ноября вправе выписывать своим пациентам препараты с содержанием каннабиноидов
Премьер Армении не избран: Парламент РА распускается За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против - 0, воздержались 13
Президент Армении обсудил с советником Обамы вопросы глобальной безопасности Собеседники обменялись мыслями вокруг вопросов глобальной безопасности.
Объявлен главный актер приквела «Игры престолов» Подробности о персонаже, которого сыграет артист, не раскрываются.