Forbes: Майкл Джексон - 1-й в рейтинге «самых высокооплачиваемых» умерших знаменитостей

PanARMENIAN.Net - Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «самых высокооплачиваемых» умерших знаменитостей. Всего в списке 13 человек. Издание подсчитало, сколько дохода за год принесли их авторские права, продажа имущества, реклама и многое другое.

Шестой год подряд рейтинг возглавляет певец Майкл Джексон, умерший в 2009 году. Он «заработал» $400 млн, подсчитал Forbes. В основном это деньги от продажи его акций EMI Music Publishing, которой принадлежат права на песни Queen, Фрэнка Синатры, Канье Уэста и др. Многие корпорации также продолжают использовать образ Джексона в своих проектах. К примеру, телекомпания CBS второй год подряд снимает анимационный фильм с использованием его песен к Хеллоуину. Для сравнения: за год до смерти Джексон заработал $13 млн (2008 г.), подсчитывал Forbes, пишут «Ведомости».

На втором месте списка расположился еще один американский певец – Элвис Пресли, умерший в 1977 году. Forbes оценил его «доход» в $40 млн: это средства от продажи альбомов и билетов в особняк певца в пригороде Мемфиса.

На третьем и четвертом местах – американский гольфист Арнольд Палмер ($35 млн) и художник Чарльз Шульц ($34 млн).

Пятую строчку рейтинга занимает Боб Марли, умерший в 1981 году. Он «заработал» за год $23 млн, подсчитал Forbes. Это деньги от продажи продуктов с его именем - наушников, курительных принадлежностей, объясняет издание. Следом в рейтинге идет детский писатель Теодор Гейзель, взявший псевдоним Доктор Сьюз ($16 млн). В прошлом году было продано 4,8 млн его книг, пишет Forbes.

В этот рейтинг Forbes впервые вошел основатель журнала Playboy Хью Хефнер, который умер в 2017 г. Издание оценило его «доход» в $15 млн. В прошлом году наследники продали часть его имения, объясняет Forbes. Кроме того, впервые в рейтинг вошел рэпер XXXTentacion, умерший в 2018 г. ($11 млн). Он занимает 11-ю строчку в списке.

На восьмом месте — Мэрилин Монро, которая умерла в 1962 г. Forbes оценил ее «доход» в $14 млн, он состоит в основном из лицензионных сделок. Далее в рейтинге расположился музыкант Принс, умерший в 2016 г. ($13 млн). Его пластинки продолжают покупать: за последние 12 месяцев было продано 250 000 штук. Замыкает топ-10 еще один музыкант – Джон Леннон, чьи альбомы также продолжают продаваться. Forbes оценил «доход» одного из основателей The Beatles в $12 млн.

На 12-м месте рейтинга расположился боксер Мохаммед Али, который умер в 2016 г. Его наследники получили $8 млн благодаря рекламным контрактам, объясняет Forbes. Замыкает рейтинг американская фотомодель Бетти Пейдж ($7 млн).

В прошлогодний рейтинг Forbes «самых высокооплачиваемых» умерших знаменитостей входили физик Альберт Эйнштейн, музыкант Дэвид Боуи, актриса Элизабет Тейлор.