Президент Армении обсудил с генсеком ОБСЕ деятельность организации

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Республике Беларусь президент Республики Армения Армен Саркисян вечером 31 октября провел двустороннюю встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

На встрече Саркисяна с Гремингером состоялся обмен мнениями вокруг различных вопросов, касающихся различных направлений деятельности ОБСЕ.

Армен Саркисян находится в Минске для участия во встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference).