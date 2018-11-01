Глава Венецианской комиссии приветствует реформы Избирательного кодекса Армении

PanARMENIAN.Net - Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретились. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

В ходе встречи Букиккио положительно оценил предлагаемые изменения в Избирательный кодекс Армении. Пашинян выразил благодарность за поддержку Венецианской комиссии в реализации изменений в Избирательном кодексе и предоставление соответствующих консультаций.Он отметил, что изменения в Избирательном кодексе направлены на формирование свободной, справедливой и прозрачной избирательной системы. По его словам, правительство Армении придает важное значение сотрудничеству с Венецианской комиссией и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и тесному диалогу в осуществлении реформ.

Букиккио отметил, что придает важность предполагаемым изменениям в Избирательный кодекс РА. По его словам, Венецианская комиссия положительно оценила изменения, так как они направлены на реализацию избирательного права, защиту прав наблюдателей, расширение доступа прессы, борьбу против фальсификации выборов, устранение ограничения на число участников сформированной после первого тура выборов коалиции.Он выразил надежду, что процесс реформирования избирательного кодекса успешно будет завершен.

Пашинян и Букиккио обсудили вопросы, связанные с политическими процессами, происходящими в Армении, а также проведение внеочередных парламентских выборов.

И.о. премьер-министра подчеркнул, что правительство сделает все возможное, чтобы организовать и провести выборы, которые не вызовут никаких сомнений. Он подчеркнул, что Армения неуклонно продвигается в направлении укрепления демократии, развития системы правосудия, защиты прав человека и развития гражданского общества.