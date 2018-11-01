1 ноября парламент Армении обсудит вопрос избрания премьера

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 1 ноября обсудит вопрос избрания премьер-министра РА.

Согласно ч.3 ст.140 конституционного закона РА «Регламент Национального собрания», вопрос избрания премьера будет обсужден в 12:00 на созываемом силой закона специальном заседании Национального собрания.

Единственный кандидат - и.о. премьера Никол Пашинян. Его выдвинул блок «Елк».

Премьер Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства. 24 октября парламент не избрал премьера.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.