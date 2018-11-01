Freedom House внес Армению в список стран со свободным интернетом
1 ноября 2018 - 12:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный отчет Freedom on the Net о свободе интернета в разных странах мира.
Так, согласно докладу, Армения с 27 баллами вошла в список стран со свободным интернетом, в то время как в 2017 году страна с 32 баллами считалась «частично свободной».
В отчете 65 стран оценили по трем параметрам: доступ к интернету, ограничения контента и нарушения прав пользователей. Уровень свободы в сети обозначен в баллах от 0 до 100. 0 баллов обозначает полностью независимый интернет.Исследование было проведено с июня 2017-го года по май 2018-го.
Отмечается, что интернет в Армении стал свободным после того, как граждане начали эффективно использовать платформу социальных сетей, приложения для связи. Согласно докладу, очевидный прогресс в Армении связан с бархатной революцией, которая привела в апреле к отставке правительства экс-президента Сержа Саргсяна.
«Тем не менее, во время бархатной революции журналисты подвергались физическому насилию», - говорится в докладе.
Грузия также входит в группу стран со свободным интернетом, Азербайджан, как и в 2017 году, продолжает оставаться в группе с частично свободным интернетом. Иран и Россия - в группе «несвободных» стран.
В отчете Казахстан, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Турция, Россия и Китай отнесены к странам, в которых преследуют и привлекают к ответственности пользователей Интернета за политические и социальные посты.
Наиболее свободный интернет, по результатам исследования, в Эстонии, Исландии и Канаде – в этих странах не было зафиксировано ни одного случая государственной цензуры или государственного давления в сети.
Наихудшее состояние - в Китае, страна занимает последнее, 65-е, место в рейтинге Freedom House.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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