Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 9 декабря
1 ноября 2018 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря. Об этом заявил 1 ноября и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.
«Президент подпишет соответствующий указ, посмотрим. Есть договоренность, что 9 декабря пройдут выборы», - сказал Пашинян журналистам, пишет Aysor.am.
Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства. 24 октября парламент не избрал премьера.
В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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