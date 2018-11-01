Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 9 декабря

PanARMENIAN.Net - Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря. Об этом заявил 1 ноября и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян.

«Президент подпишет соответствующий указ, посмотрим. Есть договоренность, что 9 декабря пройдут выборы», - сказал Пашинян журналистам, пишет Aysor.am.

Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства. 24 октября парламент не избрал премьера.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.