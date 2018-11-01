Гимнаст Артур Далалоян завоевал для РФ первое за 19 лет золото ЧМ в многоборье

PanARMENIAN.Net - 31 октября российский гимнаст армянского происхождения Артур Далалоян завоевал золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье.

Это золото стало первым за 19 лет для сборной России в многоборье. Последним из россиян в этой дисциплине на ЧМ побеждал Николай Крюков – в 1999 году в китайском Тяньцзине.

Также это всего лишь вторая золотая медаль для российских гимнастов за 19 лет, пишет Sports.ru.

В 2014 году в вольных упражнениях на чемпионате мира победил Денис Аблязин.

Медали в многоборье российские спортсмены не брали с 2009 года, тогда третьим стал Юрий Рязанов.

Впервые в истории сразу два российских гимнаста стали призерами ЧМ в многоборье – бронзу сегодня взял Никита Нагорный.