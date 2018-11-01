Гимнаст Артур Далалоян завоевал для РФ первое за 19 лет золото ЧМ в многоборье
1 ноября 2018 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - 31 октября российский гимнаст армянского происхождения Артур Далалоян завоевал золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье.
Это золото стало первым за 19 лет для сборной России в многоборье. Последним из россиян в этой дисциплине на ЧМ побеждал Николай Крюков – в 1999 году в китайском Тяньцзине.
Также это всего лишь вторая золотая медаль для российских гимнастов за 19 лет, пишет Sports.ru.
В 2014 году в вольных упражнениях на чемпионате мира победил Денис Аблязин.
Медали в многоборье российские спортсмены не брали с 2009 года, тогда третьим стал Юрий Рязанов.
Впервые в истории сразу два российских гимнаста стали призерами ЧМ в многоборье – бронзу сегодня взял Никита Нагорный.
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