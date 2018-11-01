Ереван - в числе бюджетных направлений для россиян на ноябрь

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в список из 5 бюджетных направлений для россиян на ноябрьские праздники, которые в 2018 году продляться 3 дня, пишет РИА Новости.

Отмечается, что билеты на самолет из РФ до Еревана стоят 15 тысяч, время в пути - три часа, виза не требуется. У туроператоров цены начинаются от 12 000 рублей.

«Ереван — не особенно крупный город, но лучше все-таки снять квартиру или отель в центре, чтобы сэкономить время. Центр — район вокруг площади Республики. Трапециевидная площадь считается символом Еревана, ее украшают поющие фонтаны. Здесь же при желании можно приобрести экскурсии в другие города Армении. Если от площади взять курс на юго-восток, попадете на блошиный рынок. Больше всего продавцов там бывает по выходным»,- говорится в материале.

Издание советует прогуляйться по парку Вернисаж и увидеть самую большую церковь в Ереване - собор Святого Григория Просветителя.

«Хотите посвятить день шопингу — отправляйтесь на Северный проспект: эта пешеходная улица с множеством бутиков и кафе в конце концов приведет вас на площадь Свободы, к Лебединому озеру и Армянскому театру оперы и балета»,- советует издание.

Помимо Еревана, в число бюджетных направлений для россиян на ноябрьские праздники включены Берлин (Германия), Прага (Чехия), Хельсинки (Финляндия) и Амстердам (Нидерланды).