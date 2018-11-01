Ереван - в числе бюджетных направлений для россиян на ноябрь
1 ноября 2018 - 14:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в список из 5 бюджетных направлений для россиян на ноябрьские праздники, которые в 2018 году продляться 3 дня, пишет РИА Новости.
Отмечается, что билеты на самолет из РФ до Еревана стоят 15 тысяч, время в пути - три часа, виза не требуется. У туроператоров цены начинаются от 12 000 рублей.
«Ереван — не особенно крупный город, но лучше все-таки снять квартиру или отель в центре, чтобы сэкономить время. Центр — район вокруг площади Республики. Трапециевидная площадь считается символом Еревана, ее украшают поющие фонтаны. Здесь же при желании можно приобрести экскурсии в другие города Армении. Если от площади взять курс на юго-восток, попадете на блошиный рынок. Больше всего продавцов там бывает по выходным»,- говорится в материале.
Издание советует прогуляйться по парку Вернисаж и увидеть самую большую церковь в Ереване - собор Святого Григория Просветителя.
«Хотите посвятить день шопингу — отправляйтесь на Северный проспект: эта пешеходная улица с множеством бутиков и кафе в конце концов приведет вас на площадь Свободы, к Лебединому озеру и Армянскому театру оперы и балета»,- советует издание.
Помимо Еревана, в число бюджетных направлений для россиян на ноябрьские праздники включены Берлин (Германия), Прага (Чехия), Хельсинки (Финляндия) и Амстердам (Нидерланды).
Самое значимое
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
Partner news
Последние новости
Владелец финансовой пирамиды «Кэшбери» Артур Варданян объявил о закрытии компании 2 ноября компания проведет расчет с клиентами в личном кабинете
На границе ЕС установят детекторы лжи с ИИ Предполагается, что разработка позволит выявить путешественников, пересекающих границу по поддельными паспортам, а также лгущих о сроках пребывания на территории ЕС
Президент Армении: С Лукашенко обсудили решение Белоруссии о продаже оружия Азербайджану Вопрос поставок вооружения Белоруссией в Азербайджан президенты тоже обсуждали. Но что именно, Саркисян комментировать отказался
В Британии легализовали использование марихуаны в медицинских целях Таким образом британские врачи с 1 ноября вправе выписывать своим пациентам препараты с содержанием каннабиноидов