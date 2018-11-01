Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней
1 ноября 2018 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывшая модель из Польши подала в суд Манхэттена иск о сексуальных домогательствах против американского продюсера Харви Вайнштейна.
Женщина, чье настоящее имя не называется (в иске она фигурирует как Джейн Доу), утверждает, что в 2002 году, когда ей было 16 лет, продюсер пригласил ее на деловой обед, чтобы обсудить ее будущую карьеру, после чего пытался насильно склонить к сексу. После этого случая Вайнштейн домогался девушки еще в течение десяти лет, пишет Meduza со ссылкой на таблоид The New York Post.
По данным издания, бывшая модель стала уже десятой жертвой в коллективном иске о домогательствах против Вайнштейна. Юристы продюсера пока никак не комментировали новые обвинения.
С осени 2017 года более 80 женщин, среди которых были известные актрисы и модели, публично рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Харви Вайнштейна. По некоторым из этих случаев продюсеру предъявили обвинения в уголовных преступлениях. В начале октября суд Нью-Йорка снял с Вайнштейна часть обвинений в сексуальном насилии.
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