Президент РА: Ереван скорее всего отзовет Хачатурова с поста генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Юрий Хачатуров, скорее всего, будет отозван с поста генерального секретаря ОДКБ. Об этом заявил 1 ноября в Минске президент Армении Армен Саркисян.

«По всей видимости, Армения отзовет своего представителя (Хачатурова - ред.) обратно», - сказал Саркисян журналистам, пишет «Интерфакс-Запад».

Президент пояснил, что, поскольку Хачатуров является представителем Армении, то она имеет право решать, оставить ли своего представителя генеральным секретарем или нет.

«В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении», - добавил он.

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.