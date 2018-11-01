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Президент Армении обсудил с советником Обамы вопросы глобальной безопасности

Президент Армении обсудил с советником Обамы вопросы глобальной безопасности
1 ноября 2018 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Республике Беларусь президент Армении Армен Саркисян 1 ноябрявстретился с советником экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности, экс-главнокомандующим силами НАТО в Европе Джеймсом Джонсоном. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Собеседники обменялись мыслями вокруг вопросов глобальной безопасности.

Армен Саркисян находится в Минске для участия во встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference).

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