Президент Армении обсудил с советником Обамы вопросы глобальной безопасности

PanARMENIAN.Net - Находящийся в Республике Беларусь президент Армении Армен Саркисян 1 ноябрявстретился с советником экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности, экс-главнокомандующим силами НАТО в Европе Джеймсом Джонсоном. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Собеседники обменялись мыслями вокруг вопросов глобальной безопасности.

Армен Саркисян находится в Минске для участия во встрече Основной группы (MSC Core Group) Мюнхенской конференции по безопасности (Munich Security Conference).