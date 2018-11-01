В Британии легализовали использование марихуаны в медицинских целях

PanARMENIAN.Net - Запрет на использование марихуаны в медицинских целях впервые официально снят в Великобритании. Таким образом британские врачи с 1 ноября вправе выписывать своим пациентам препараты с содержанием каннабиноидов.

Согласно недавно принятому закону, только специалисты британского Генерального медицинского совета уполномочены назначать любые лекарственные препараты, изготовленные на основе конопли, при этом такого права остаются лишены участковые терапевты.

«Изменение закона - это здорово, и мы действительно рады этим переменам, однако этого недостаточно. Многие пациенты, которые захотят получить доступ к каннабису, будут направлены к своему доктору, а сами врачи будут засыпаны запросами. В действительности, правительство должно позволить участковым врачам общей практики назначать каннабис», - отметил представитель Объединенного союза пациентов Кларк Френч, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что изменение закона направлено на то, чтобы помочь «пациентам с исключительными клиническими показаниями, но никоим образом не является первым шагом к легализации каннабиса для использования в рекреационных целях».

В июне 2018 года Джавид известил депутатов Палаты общин о том, что он лично дал санкцию на предоставление лицензии страдающему от эпилепсии шестилетнему мальчику Алфи Дингли на получение необходимого для его лечения конопляного масла. Ранее мать ребенка безуспешно пыталась в течение трех месяцев добиться подобного разрешения от премьер-министра Терезы Мэй. Еще ранее на фоне мощного давления со стороны общественности глава МВД санкционировал выписку конопляного масла для другого эпилептика - 12-летнего подростка Билли Колдвелла. Последний попал в больницу в критическом состоянии после нескольких припадков, которые случились у него после изъятия полицией конопляного масла у его матери, которая на законных основаниях приобрела его в Канаде для лечения сына, однако не имела права ввозить его на территорию Великобритании.

Британский закон о нелегальном использовании наркотиков от 1971 года относит марихуану к средствам, хранение, использование, производство и продажа которого в Соединенном Королевстве строго запрещена. При этом граждане ЕС в отличие от британцев имеют право въезжать в Соединенное Королевство с лекарствами, содержащими каннабис.