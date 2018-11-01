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На границе ЕС установят детекторы лжи с ИИ

На границе ЕС установят детекторы лжи с ИИ
1 ноября 2018 - 18:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Евросоюза и национальная полиция Венгрии запустили полугодовой пилотный проект iBorderCtrl — виртуальный детектор лжи на базе искусственного интеллекта.

Предполагается, что разработка позволит выявить путешественников, пересекающих границу по поддельными паспортам, а также лгущих о сроках пребывания на территории ЕС. Испытания пройдут на границах Венгрии, Греции и Латвии, пишет «Ъ» со ссылкой на Engadget.

В систему iBorderCtrl загрузят фотографии паспорта, визы, справки о доходах или финансовые гарантии, которые обычно предоставляются при подаче документов на туристическую визу. При прохождении границы путешественник должен будет ответить на ряд вопросов, технология, в свою очередь, просканирует мимику отвечающего и выявит микровыражения — непроизвольные выражения лица, появляющиеся при попытке скрыть или подавить эмоции.

Если ИИ-пограничник заподозрит туриста в обмане, в том числе его несоответствие фотографии в паспорте, он пройдет дополнительную проверку — биометрическую идентификацию (сканирование отпечатков пальцев) или ответит на вопросы живого сотрудника погранслужбы.

На первом этапе тестирования iBorderCtrl точность определения нарушителей составляла 76%, разработчики намерены улучшить показатель до 85%.

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Kommersant.ru: На границе ЕС установят детекторы лжи с искусственным интеллектом
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