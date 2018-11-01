Владелец финансовой пирамиды «Кэшбери» Артур Варданян объявил о закрытии компании

PanARMENIAN.Net - Группа компаний «Кэшбери», которую в ЦБ РФ считают финансовой пирамидой, прекратила работу. Об этом сообщил владелец компании Артур Варданян.

2 ноября компания проведет расчет с клиентами в личном кабинете. Варданян пообещал постепенно выплатить все деньги, но 25% долга компания компенсирует своей криптовалютой CashberyCoin. Если ночью 1 ноября один CashberyCoin стоил около 70 рублей, то к 9:53 утра курс опустился ниже 29 рублей за монету, а затем незначительно отыграл падение, пишет Meduza.

Через 100 дней основатели «Кэшбери» запустят в десятках стран мира новую компанию GDC, сказал Варданян.

«Во второй декаде февраля перед вами предстанет новый гигант финансово-инвестиционной индустрии», — заявил он. После этого клиентов «Кэшбери» переведут на новую платформу.

В конце сентября ЦБ России объявил, что обнаружил у «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды и передал соответствующие материалы правоохранительным органам. По оценке ЦБ, ущерб от деятельности «Кэшбери» может достигать трех миллиардов рублей.

В октябре руководство «Кэшбери» объявило о приостановке работы компании до 1 ноября из-за «шквала грязи и негатива», в том числе со стороны ЦБ.