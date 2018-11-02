Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 9 декабря: Президент подписал указ

PanARMENIAN.Net - Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 9 декабря. Соответствующий указ подписал 1 ноября президент Армении Армен Саркисян.

«Принимая за основу требования ст. 92 и 93 Конституции Республики Армения и учитывая роспуск Национального собрания силой права, согласно ч.3 ст.149 Конституции внеочередные выборы в Национальное собрание назначить 9 декабря 2018 года. Данный указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования», – говорится в указе.

Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против - 0, воздержались 13.

Никол Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства. 24 октября парламент не избрал премьера.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.