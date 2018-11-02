Предвыборная кампания в Армении стартует 26 ноября

PanARMENIAN.Net - Политические партии для участия во внеочередных парламентских выборах в Армении должны представить документы в Центризбирком до 14 ноября. Об этом заявил 2 ноября глава Центризбиркома Армении Тигран Мукучян.

Он отметил, что избирательная кампания пройдет в стране с 26 ноября по 7 декабря.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 9 декабря. Соответствующий указ подписал 1 ноября президент Армении Армен Саркисян.

Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против - 0, воздержались 13.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.