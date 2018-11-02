Пашинян в Арцахe

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 1 ноября отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

В Арцахе Пашиняна встретил президент НКР Бако Саакян. И.о. премьера Армении находится в Арцахе с рабочим визитом.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян 29 октября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США). Пашинян подчеркнул необходимость приверженности всех сторон урегулированию конфликта мирным путем.

Стороны коснулись динамики мирного процесса карабахского урегулирования после последних политических изменений в Армении. Собеседники обменялись мнениями относительно встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Душанбе в конце сентября и достигнутых договоренностей.