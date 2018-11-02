Трамп решил ужесточить правила приема мигрантов
2 ноября 2018 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Новый план о предоставлении убежища мигрантам в США может быть принят в исполнительном порядке на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«В соответствии с этим планом иностранцы больше не получат свободный проход в страну незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища»,— сказал Трамп журналистам, пишет «Ъ».
По его словам, заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в США. Президент США заверил, что его план будет полностью законным. Однако он отметил, что любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.
«Мы строим огромное количество палаток и будем держать их в палатках»,— заявил господин Трамп.
Президент США назвал положение, позволяющее ищущим убежище лицам въезжать в любом месте, «лазейкой», которая является магнитом для нелегальной иммиграции.
Слова Дональда Трампа связаны с большим количеством мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются проникнуть на территорию США. Американский президент назвал это «вторжением», которое представляет серьезную угрозу безопасности страны.
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