Трамп решил ужесточить правила приема мигрантов

PanARMENIAN.Net - Новый план о предоставлении убежища мигрантам в США может быть принят в исполнительном порядке на следующей неделе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«В соответствии с этим планом иностранцы больше не получат свободный проход в страну незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища»,— сказал Трамп журналистам, пишет «Ъ».

По его словам, заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в США. Президент США заверил, что его план будет полностью законным. Однако он отметил, что любые просители убежища, которых поймают при незаконном пересечении границы, будут содержаться в палатках и не будут освобождены до судебного разбирательства.

«Мы строим огромное количество палаток и будем держать их в палатках»,— заявил господин Трамп.

Президент США назвал положение, позволяющее ищущим убежище лицам въезжать в любом месте, «лазейкой», которая является магнитом для нелегальной иммиграции.

Слова Дональда Трампа связаны с большим количеством мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются проникнуть на территорию США. Американский президент назвал это «вторжением», которое представляет серьезную угрозу безопасности страны.