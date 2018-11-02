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Пашинян взял отпуск

Пашинян взял отпуск
2 ноября 2018 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян взял краткосрочный отпуск. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«До понедельника я ухожу от всех дел. С вашего разрешения я позволю себе небольшой отпуск. Люблю всех», - написал Пашинян.

Никол Пашинян 1 ноября отправился в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).В Арцахе Пашиняна встретил президент НКР Бако Саакян. И.о. премьера Армении находится в Арцахе с рабочим визитом.

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