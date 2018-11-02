Усейн Болт ушел из австралийского футбольного клуба

PanARMENIAN.Net - Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усейн Болт ушел из австралийского клуба Central Coast Mariners‏.

Как сообщается на официальной странице команды в Twitter, после длительных переговоров спортсмен официально отклонил предложение клуба.

«Несмотря на то, что мы не смогли прийти к соглашению, которое позволило бы Усэйну Болту продолжить свою футбольную карьеру в нашем клубе, мы рады, что он был частью команды в прошедшие восемь недель»,— говорится в заявлении, пишет «Ъ».

В начале августа 2018 года Болт подписал соглашение с Central Coast Mariners, согласно которому он тренировался с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Ямайский спортсмен принял участие в двух товарищеских матчах, в одном из которых забил два мяча.

Болт поблагодарил клуб и пожелал ему успехов в стартовавшем сезоне. По информации австралийских СМИ, стороны не смогли договориться о зарплате ямайца.

Усейн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. На его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м и 200 м.