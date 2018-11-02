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Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора»

Ридли Скотт снимет продолжение «Гладиатора»
2 ноября 2018 - 11:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Британский режиссер Ридли Скотт планирует снять вторую часть знаменитого фильма «Гладиатор».

Отмечается, что в проекте не будет задействован Рассел Кроу, который сыграл главного героя первой части фильма генерала Максимуса, пишет РИА Новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Работа над картиной уже начата, однако находится на самой ранней стадии. Ее производством займется студия Paramount Pictures, а сценарий, скорее всего, напишет Питер Крейг, известный по работе над двумя фильмами из трилогии «Голодные игры».

Как ожидается, в сиквеле пойдет речь о мальчике Луции, которого Максимус спас в первой части картины.

Популярный исторический фильм «Гладиатор» вышел на экраны первого мая 2000 года. В общей сложности лента удостоилась 5 премий «Оскар», включая награду за лучший фильм года и лучшую мужскую роль, и собрала в мировом прокате более 457 миллионов долларов.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Ридли Скотт снимет сиквел "Гладиатора"
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