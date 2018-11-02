В Имперском колледже Лондона лекции будут читать голограммы преподавателей

PanARMENIAN.Net - Имперский колледж Лондона вводит инновационный вид лекций - вести их будут преподаватели, которые будут появляться в аудитории в виде голограммы.

Колледж представил новую технологию широкой публике на специальном мероприятии и намерен стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции на регулярной основе. Пока колледж намерен органичиться использованием необычной технологии в свое школе бизнеса, но в будущем планирует распространить ее и на другие свои подразделения, пишет BBC.

Отмечается, что перед лекторами будут стоять мониторы высокой четкости, которые будут откалиброваны так, чтобы они могли указывать на студентов и смотреть им в глаза. Таким образом лекторы смогут реально взаимодействовать с аудиторией. Для получения изображения в аудитории на другом конце лекторы должны стоять перед камерой на черном фоне и должны быть освещены с обеих сторон. Одновременно в виде голограммы в аудитории может появляться более одного человека.

Предствители Имперского колледжа Лондона говорят, что у этой технологии есть масса преимуществ. Например, лектор может появляться в нескольких аудиториях одновременно.

Имперский колледж Лондона использует технологию, разработанную канадской компанией Arht Media.

Подобная технология уже использовалась во время концертных выступлений, когда перед публикой появлялись голографические изображения умерших знаменитостей - Майкла Джексона и Элвиса Пресли.

Голограммы не стоит путать с иллюзорными изображениями или техникой иллюзионизма, известной как Призрак Пеппера, когда с помощью специального освещения объекты могут появляться и исчезать, плавно перетекать из одного в другой и так далее. Такие эффекты использовали некоторые политики, в том числе кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меленхон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, и которые часто применяется в индустрии развлечений. Так, Меленхон использовал эту технику в 2017 году, появившись в семи разных уголках мира одновременно.