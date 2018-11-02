Появились подробности сюжета финала «Игры престолов»
2 ноября 2018 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполнительный продюсер сериала «Игра престолов» Брайан Когман рассказал, что в последнем сезоне все персонажи с их отдельными сюжетными линиями «соберутся вместе, чтобы противостоять общему врагу, разобраться с собственным прошлым и сделать моральный выбор перед лицом неминуемой смерти».
Между тем, издание Entertainment Weekly опубликовало первое фото актеров со съемочной площадки финального сезона «Игра престолов». Снимок, ставший обложкой журнала, появился в Twitter.
На фото королева Даенерис Таргариен и Джон Сноу, любовники и родственники, оказываются на севере, пишет Lenta.ru.
В июле представитель канала HBO Кейси Блойс пообещал, что о финале фэнтезийной саги «потом долго будут говорить». «Это подходящий способ завершения для одного из лучших шоу в истории телевидения», — отметил он.
Съемки восьмого сезона «Игры престолов» завершились в начале июля. Премьера сезона запланирована на весну 2019 года. Телесериал выходит на канале HBO с 2011-го.
Самое значимое
Всего в список попали картины из 87 стран
С 28 сентября по 25 октября работы более чем семидесяти художников из разных стран мира будут экспонироваться в семи ключевых культурных локациях
«Мы знаем, что Zaz очень любят в Армении», – сказал посол
Седьмому сезону «Игра престолов» удалось опередить главного конкурента - обладателя премии за прошлый год «Рассказ служанки», который показывается на канале Hulu
Partner news
Последние новости
В WhatsApp появится реклама Реклама будет показываться вместе со статусами в WhatsApp
Вопрос назначения нового генсека ОДКБ обсудят на саммите в Астане «Могу лишь сказать, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ будет обсужден на саммите в Астане», - заявил Егоян
Попов: Ситуация в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась Пашинян сообщил, что в ходе саммита СНГ в Душанбе договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «наладить коммуникацию оперативной связи»
Рейсы из Волгограда в Ереван возобновятся Компания «Уральские авиалинии» с декабря заявилась на выполнение рейсов в Ереван