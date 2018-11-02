// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Амстердаме может исчезнуть «квартал красных фонарей»

В Амстердаме может исчезнуть «квартал красных фонарей»
2 ноября 2018 - 13:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Амстердама строят планы по выселению работниц сексуальной индустрии из знаменитого «квартала красных фонарей» в центре города.

Фемке Халсема, первая женщина на посту руководителя крупнейшего города Нидерландов — Амстердама, намерена приступить к реализации инициативы в 2019 году, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Комплекс мер будет включать выдачу разрешений для занятия проституцией вне исторического центра города. Депутат муниципалитета Фемке Роосма описала свое видение ситуации так: «Представьте что-то вроде отеля с комнатами, оборудованными кнопкой тревожной сигнализации, где женщины спокойны за свои деньги и не испытывают дискомфорта от направленных на них камер туристов».

Скопление туристов в квартале Де Валлен является одной из причин, по которой мэрия стремится расселить этот район. Уже сейчас градоначальница вынуждена временно запрещать работу злачных заведений, чтобы коммунальные службы имели возможность убрать здесь мусор.

Это уже не первая попытка очистить центр города от «жриц любви», однако предыдущие оказывались безуспешными.

Ссылки по теме:
Ria.ru: В Амстердаме может исчезнуть "квартал красных фонарей", сообщили СМИ
The Guardian. Amsterdam reveals plans to change face of red-light district
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Ученые сообщают о массовом исчезновении насекомых в мире
Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом: Есть погибшие
В США закрыли банковские счета компании азербайджанца Араза Агаларова
Трамп и Путин могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В WhatsApp появится реклама Реклама будет показываться вместе со статусами в WhatsApp
Вопрос назначения нового генсека ОДКБ обсудят на саммите в Астане «Могу лишь сказать, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ будет обсужден на саммите в Астане», - заявил Егоян
Попов: Ситуация в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась Пашинян сообщил, что в ходе саммита СНГ в Душанбе договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «наладить коммуникацию оперативной связи»
Рейсы из Волгограда в Ереван возобновятся Компания «Уральские авиалинии» с декабря заявилась на выполнение рейсов в Ереван