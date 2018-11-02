В Амстердаме может исчезнуть «квартал красных фонарей»
2 ноября 2018 - 13:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Амстердама строят планы по выселению работниц сексуальной индустрии из знаменитого «квартала красных фонарей» в центре города.
Фемке Халсема, первая женщина на посту руководителя крупнейшего города Нидерландов — Амстердама, намерена приступить к реализации инициативы в 2019 году, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.
Комплекс мер будет включать выдачу разрешений для занятия проституцией вне исторического центра города. Депутат муниципалитета Фемке Роосма описала свое видение ситуации так: «Представьте что-то вроде отеля с комнатами, оборудованными кнопкой тревожной сигнализации, где женщины спокойны за свои деньги и не испытывают дискомфорта от направленных на них камер туристов».
Скопление туристов в квартале Де Валлен является одной из причин, по которой мэрия стремится расселить этот район. Уже сейчас градоначальница вынуждена временно запрещать работу злачных заведений, чтобы коммунальные службы имели возможность убрать здесь мусор.
Это уже не первая попытка очистить центр города от «жриц любви», однако предыдущие оказывались безуспешными.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
В WhatsApp появится реклама Реклама будет показываться вместе со статусами в WhatsApp
Вопрос назначения нового генсека ОДКБ обсудят на саммите в Астане «Могу лишь сказать, что вопрос о назначении нового генсека ОДКБ будет обсужден на саммите в Астане», - заявил Егоян
Попов: Ситуация в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась Пашинян сообщил, что в ходе саммита СНГ в Душанбе договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «наладить коммуникацию оперативной связи»
Рейсы из Волгограда в Ереван возобновятся Компания «Уральские авиалинии» с декабря заявилась на выполнение рейсов в Ереван