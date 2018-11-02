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Автомобилями Tesla можно будет управлять со смартфона

Автомобилями Tesla можно будет управлять со смартфона
2 ноября 2018 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава компании Tesla Илон Маск рассказал в своем аккаунте Twitter о грядущих обновлениях для автомобилей Tesla. Примерно через 6 недель планируется запуск продвинутой функции автопарковки Summon.

Функция Summon позволяет автомобилям автоматически парковаться без водителя за рулем, включая выезд и заезд из гаража, а также выключение двигателя. Продвинутая версия Summon будет доступна в виде программного обновления «по воздуху» для автомобилей, произведенных в последние два года, пишет Ferra.ru.

По словам Маска, автомобиль сможет самостоятельно подъезжать к пользователю со смартфоном и затем следовать за ним, как этакая собака на поводке. Для этого потребуется удерживать кнопку Summon в приложении Tesla.

Кроме того, пользователь сможет удаленно управлять автомибилем со смартфона, как огромной радиомоделью. Для этого автомобиль должен находиться «в пределах видимости».

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Автомобили Tesla скоро можно будет «водить» со смартфона
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