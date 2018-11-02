Лавров: Договориться по Карабаху не удастся, пока политическая ситуация в РА не стабилизируется

PanARMENIAN.Net - Всерьез договариваться по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе вряд ли получится, пока политическая ситуация в Армении не стабилизировалась. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Договоренность, которая была достигнута (в ходе встречи и.о. премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Душанбе — ред.), заключалась в том, что контакты нужно продолжать, что министры иностранных дел будут встречаться и что, конечно, и Армения, и Азербайджан готовы работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы такую договоренность приветствуем», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, пишет РИА Новости.

«Понимаем, что пока внутриполитические процессы не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли можно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечение полноценного нагорно-карабахского урегулирования», — добавил он.

Национальное собрание Армении 1 ноября в ходе специального заседания повторно не избрало и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьера республики. За кандидатуру проголосовали 0 депутатов, против - 0, воздержались 13. Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 9 декабря.

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.