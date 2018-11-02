Сопредседатель МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в декабре
2 ноября 2018 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов заявил 2 ноября, что у Баку и Еревана есть принципиальное желание продолжить диалог по Карабаху на высшем уровне.
«Мы надеемся, что в следующем месяце (декабре) будет встреча глав МИД двух стран, на которой будут обсуждены ключевые вопросы урегулирования и те меры укрепления доверия, которые могут быть приняты с учетом развития ситуации, с учетом того, как будут строиться взаимоотношения между руководителями двух стран. В принципиальном плане мы поняли, что есть желание продолжения диалога на высшем уровне», — сказал Попов журналистам, пишет РИА Новости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всерьез договариваться по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе вряд ли получится, пока политическая ситуация в Армении не стабилизировалась. «Понимаем, что пока внутриполитические процессы не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли можно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечение полноценного нагорно-карабахского урегулирования», — добавил он.
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По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
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