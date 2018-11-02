Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте организации.

«В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена. Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности Генерального секретаря организации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича.

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.