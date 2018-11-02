Рейсы из Волгограда в Ереван возобновятся
2 ноября 2018 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит в декабре рейсы в три страны ближнего зарубежья - Армению, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Сергей Дмитриев.
«Компания «Уральские авиалинии» с декабря заявилась на выполнение рейсов в Ташкент (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереван (Армения). Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320», - сказал гендиректор аэропорта, пишет ТАСС.
По его словам, волгоградский аэропорт выступает здесь как один из ближайших российских регионов со стороны юго-восточных направлений. «Это будет интересный для нас пассажиропоток, мы говорим о потоке трудовых мигрантов, входной путь для них будет теперь и в аэропорту Волгограда. Сейчас они используют автомобильный транспорт или железную дорогу, он... длительный и недостаточно безопасный. Но люди в нас поверили и решили открыть эти направления», - отметил Дмитриев.
Самолеты из Волгограда летали в Душанбе и Ташкент в 2015 году, в Ереван рейсы выполнялись в 2014-2015 годах, затем они были прекращены.
Самое значимое
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
Partner news
Последние новости
В WhatsApp появится реклама Реклама будет показываться вместе со статусами в WhatsApp
Сопредседатель МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана могут встретиться в декабре «Мы надеемся, что в следующем месяце (декабре) будет встреча глав МИД двух стран, на которой будут обсуждены ключевые вопросы урегулирования», — сказал Попов
Лавров: Договориться по Карабаху не удастся, пока политическая ситуация в РА не стабилизируется «Мы такую договоренность приветствуем», — сказал Лавров
Автомобилями Tesla можно будет управлять со смартфона Функция Summon позволяет автомобилям автоматически парковаться без водителя за рулем, включая выезд и заезд из гаража, а также выключение двигателя