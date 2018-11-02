Рейсы из Волгограда в Ереван возобновятся

PanARMENIAN.Net - Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит в декабре рейсы в три страны ближнего зарубежья - Армению, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Сергей Дмитриев.

«Компания «Уральские авиалинии» с декабря заявилась на выполнение рейсов в Ташкент (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереван (Армения). Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320», - сказал гендиректор аэропорта, пишет ТАСС.

По его словам, волгоградский аэропорт выступает здесь как один из ближайших российских регионов со стороны юго-восточных направлений. «Это будет интересный для нас пассажиропоток, мы говорим о потоке трудовых мигрантов, входной путь для них будет теперь и в аэропорту Волгограда. Сейчас они используют автомобильный транспорт или железную дорогу, он... длительный и недостаточно безопасный. Но люди в нас поверили и решили открыть эти направления», - отметил Дмитриев.

Самолеты из Волгограда летали в Душанбе и Ташкент в 2015 году, в Ереван рейсы выполнялись в 2014-2015 годах, затем они были прекращены.