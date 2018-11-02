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Попов: Ситуация в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась

Попов: Ситуация в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе стабилизировалась
2 ноября 2018 - 17:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе, а также на границе Азербайджана и Армении «более-менее стабилизировалась». Об этом заявил 2 ноября российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

«Сегодня подходит к концу наш визит, мы были в Ереване, в Нагорном Карабахе, сейчас находимся в Баку. У нас состоялись встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении, президентом Азербайджана, министрами обороны двух стран. У нас скоро встреча с главой МИД Азербайджана. В центре внимания находятся вопросы, связанные с ходом нагорно-карабахского процесса. В частности, мы обсудили разговоры, которые состоялись у лидеров двух стран в Душанбе. Те договоренности, которые были достигнуты и которые реализуются сейчас. Я имею в виду ситуацию на линии соприкосновения, на границе, которая более-менее стабилизировалась, говорили о линии связи, которая установлена между Ереваном и Баку», — сказал Попов журналистам.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе саммита СНГ в Душанбе договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «наладить коммуникацию оперативной связи». В Баку добавили, что Алиев и Пашинян выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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