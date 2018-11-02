В WhatsApp появится реклама
2 ноября 2018 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В популярном мессенджере WhatsApp вскоре начнут показывать рекламу. Об этом сообщил вице-президент WhatsApp Крис Дэниелс.
Реклама будет показываться вместе со статусами в WhatsApp. По словам Дэниелса, реклама станет «основным режимом монетизации» для компании. Сроков запуска рекламы в статусах пока не сообщается, пишет Ferra.ru.
Статусы WhatsApp с фото и видео были запущены в WhatsApp в начале 2018 года, как своего рода ответ на Истории в Instagram и Snapchat. С тех пор они стали весьма популярны, переплюнув даже использование Snapchat. Функция позволяет добавить к профилю видео и фото с текстом. Обновления статусов видны контактам пользователя в течение 24 часов, а потом исчезают.
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