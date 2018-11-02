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Япония потеряла один из островов

Япония потеряла один из островов
2 ноября 2018 - 19:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Япония, по предварительным данным, лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима, расположенного недалеко от Курил.

Эсанбэ Ханакита Кодзима — необитаемый остров, который до 2014 года даже не имел собственного названия.

Предполагается, что возвышавшуюся над поверхностью моря часть острова разрушили штормы и ледоходы, пишет Meduza со ссылкой на The Guardian.

В 1987 году, когда Береговая охрана Японии последний раз проводила обмеры этого острова, он поднимался над уровнем воды лишь на 1,4 метра.

Японские СМИ отмечают, что исчезновение острова прошло незамеченным для жителей ближайшего к нему населенного пункта — расположенной в 500 метрах деревни на острове Хоккайдо. На то, что этого участка суши больше нет, обратил внимание лишь приехавший посмотреть на него автор книги о необитаемых островах Хироси Симидзу.

Исчезновение острова, когда оно будет закреплено в официальных документах, приведет к пересмотру границ исключительной экономической зоны Японии. Она сократится примерно на 500 метров.

Ссылки по теме:
CNN. Search on after Japanese island 'disappears'
Meduza: На севере Японии исчез остров. Теперь исключительная экономическая зона страны сократится
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